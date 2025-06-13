Засуджено жінку, яка працювала на росіян під час окупації Харківщини

Завдяки доказовій базі Служби безпеки та Національної поліції 6 років ув’язнення отримала 55-річна жителька Куп’янщини, яка перейшла на бік ворога під час російського вторгнення.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами справи, влітку 2022 року жінка добровільно обійняла посаду «виконуючої обов’язки завідуючої сектором адміністративно-господарського забезпечення Курилівського територіального відділу» у незаконній окупаційній адміністрації Куп’янського району.

Задокументовано, що до основних обов’язків колаборантки входило підписання службових документів від імені відділу, видача свідоцтв про народження та про смерть, а також надання консультацій місцевим мешканцям з соціальних питань.

На цій посаді зловмисниця здійснювала безпосереднє керівництво та забезпечувала організацію роботи відділу.

Таким чином, жінка сприяла утвердженню окупаційної влади на території села.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости