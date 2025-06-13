Де на Харківщині тиснуть окупанти: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 13.06.2025 щодо російського вторгнення.

На даний час ворог 113 разів атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагається просунутися до позицій ЗСУ у районі Вовчанська та Кам’янки. Одну атаку відбито, два боєзіткнення тривають. Авіація противника завдала удару КАБами по населеному пункту Скорики.

Противник з початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку поблизу Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки. На даний час точиться бій.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка. Ще чотири атаки тривають до цього часу. Авіаудару зазнав населений пункт Гороховатка.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 35 атак на позиції ЗСУ.

На Придніпровському напрямку на даний час українські захисники ведуть бій з ворогом, що намагається наступати.

Агентство Телевидения Новости