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Автобус з українцями у Франції потрапив у ДТП: четверо загиблих, 45 поранених

Автобус з українцями у Франції потрапив у ДТП: четверо загиблих, 45 поранених

Чотири людини загинули й одинадцять отримали серйозні травми в п’ятницю в аварії за участю автобуса, що перевозив громадян України на автомагістралі A81 у французькому департаменті Сарт.

Про це повідомила префектура департаменту, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що автобус, в якому перебували дорослі та підлітки з України, перекинувся в кювет на автомагістралі A81 об 11:58 ранку, поблизу містечка Дегре, між розв’язками Сілле-ле-Гійом і Ле-Ман-Нор.

За попередніми даними, окрім чотирьох загиблих і 11 важко поранених, 34 людини отримали легкі травми, зазначила префектура.

Автомагістраль після аварії закрили «в обох напрямках» для полегшення евакуації та рятувальних операцій.

На місце події прибули 87 пожежників з SDIS (Департаментської служби пожежної охорони та рятувальних робіт) та 49 пожежних машин.

На цей момент немає додаткової інформації про обставини аварії, кількість транспортних засобів, що брали участь в аварії, та особи потерпілих.

Як повідомили у посольстві України у Франції, на місце події терміново вирушили надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники посольства.

Агентство Телевидения Новости

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