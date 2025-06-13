Ще на рік продовжили тимчасовий захист у ЄС українським біженцям

Рада Європейського Союзу висловила одностайну підтримку пропозиції Єврокомісії продовжити до 4 березня 2027 року тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які знайшли в ЄС прихисток від агресивної війни росії проти України

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, пише УНІАН.

«Поки росія продовжує тероризувати українське цивільне населення невибірковими повітряними ударами, ЄС продовжує демонструвати свою солідарність з українським народом. Ми продовжимо пропонувати захист для мільйонів українських біженців ще на один рік. Польське головування також ініціювало дискусію щодо стратегії поступового припинення тимчасового захисту, як тільки буде досягнуто миру. У найближчому майбутньому ми працюватимемо в напрямку спільних, загальних рішень ЄС у цій сфері, в тому числі у контексті повернення до України», – наголосив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

Від березня 2022 року ЄС надав притулок для понад 4 млн біженців з України на підставі Директиви про тимчасовий захист.

Термін дії цього захисту мав завершитися 4 березня 2026 року, але тепер буде продовжений до 4 березня 2027.

Тепер очікується, що Рада ЄС формально схвалить рішення про продовження тимчасового захисту на одному зі своїх наступних засідань.

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