ДТП на окружній дорозі у Харкові: загинув чоловік
Сьогодні у Харкові орієнтовно об 11:00 на окружній дорозі зіткнулися вантажний автомобіль MAN та позашляховик Mitsubishi Pajero.
Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.
Водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою.
Зазначається, що водієм був військовий.
Внаслідок ДТП загинув пасажир позашляховика Mitsubishi. Водій позашляховика та ще один пасажир з травмами доставлені до лікарні.
Усі обставини ДТП з’ясовуються. Вирішується питання внесення відомостей до ЄРДР.