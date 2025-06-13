ДТП на окружній дорозі у Харкові: загинув чоловік

Сьогодні у Харкові орієнтовно об 11:00 на окружній дорозі зіткнулися вантажний автомобіль MAN та позашляховик Mitsubishi Pajero.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою.

Зазначається, що водієм був військовий.

Внаслідок ДТП загинув пасажир позашляховика Mitsubishi. Водій позашляховика та ще один пасажир з травмами доставлені до лікарні.

Усі обставини ДТП з’ясовуються. Вирішується питання внесення відомостей до ЄРДР.

Агентство Телевидения Новости