У Харкові затримали залицяльника, який вліз до квартири, де силою утримував та бив двох жінок

За даними слідства, 10 червня 2025 року близько 16:35 чоловік у стані алкогольного сп’яніння проник через вікно першого поверху до квартири на вулиці Франтішека Крала у Харкові, де перебували дві жінки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Одна з жінок подобалась фігуранту і він всіма способами проявляв до неї увагу. Проте на цей раз «метод» був інший.

Встановлено, що потрапивши всередину, зловмисник зачинив вікно та, знайшовши ключі, замкнув вхідні двері, повністю заблокувавши потерпілим можливість вийти з приміщення.

Він відрізав частину волосся своєї знайомої, після чого почав бити обох жінок руками та ногами, завдаючи їм фізичного болю та моральних страждань.

Незаконне позбавлення волі тривало понад три години. Ситуацію вдалося врегулювати лише після втручання спецпідрозділу КОРД. Близько 19:40 в межах операції «Грім» правоохоронці затримали нападника та звільнили потерпілих.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру раніше неодноразово судимому 39-річному чоловіку за фактом незаконного позбавлення волі двох людей, вчиненого способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілих, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань із застосуванням ножа та здійснюваного протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 146 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Агентство Телевидения Новости