На Харківщині вночі у кареті «швидкої» народився малюк
У ніч на 13 червня на службу «103» надійшов виклик: у жінки раптово розпочались пологи. Бригада екстреної медичної допомоги негайно прибула на місце.
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
О 00:50 у кареті екстренки народився хлопчик.
Пологи прийняла бригада 505 ЕМД у складі парамедика Тімченко Наталії та ЕМТ Харальдссона Еріка.
За словами медиків, малюк з’явився на світ із вагою 3 000 г, зростом 50 см, 8 балів за шкалою Апгар.
«Мама й новонароджений почуваються добре та були госпіталізовані до обласного клінічного перинатального центру», – зазначають лікарі.