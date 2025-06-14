На Харківщині вночі у кареті «швидкої» народився малюк

У ніч на 13 червня на службу «103» надійшов виклик: у жінки раптово розпочались пологи. Бригада екстреної медичної допомоги негайно прибула на місце.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

О 00:50 у кареті екстренки народився хлопчик.

Пологи прийняла бригада 505 ЕМД у складі парамедика Тімченко Наталії та ЕМТ Харальдссона Еріка.

За словами медиків, малюк з’явився на світ із вагою 3 000 г, зростом 50 см, 8 балів за шкалою Апгар.

«Мама й новонароджений почуваються добре та були госпіталізовані до обласного клінічного перинатального центру», – зазначають лікарі.

Агентство Телевидения Новости