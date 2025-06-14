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На Харківщині п’яний водій пропонував патрульним хабар: на чоловіка склали протокол

На Харківщині п’яний водій пропонував патрульним хабар: на чоловіка склали протокол

Слідчі повідомили про підозру мешканцю Чугуївського району, який намагався підкупити поліцейських.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У селі Тернова поліцейські Чугуївського райуправління виявили 54-річного керманича автомобіля ВАЗ, який порушував правила дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього наявні ознаки алкогольного сп’яніння. При оформленні адмінматеріалів правопорушник спробував «домовитися» з поліцейськими та запропонував 5 тисяч гривень. Поліцейські неодноразово попередили чоловіка про кримінальну відповідальність, однак він продовжував пропонувати гроші.

Слідчо-оперативна група Чугуївського райуправління поліції задокументувала кримінальне правопорушення. Щодо водія поліцейські склали протокол за статтею 130 КУпАП.

За словами правоохоронців, 12 червня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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