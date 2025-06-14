У Харкові затримали злочинця: розпилив газ з балончика та відібрав гроші й телефон

У Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який вчинив розбійний напад.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

11 червня потерпілий приїхав до Харкова у справах та познайомився з мешканцем Харківської області, який запропонував йому в вечірній час піти до одного з підвальних приміщень житлового будинку на території Холодногірського району.

Як розповіли у поліції, під час спільного вживання спиртних напоїв зловмисник попрохав у потерпілого мобільний телефон і, як тільки він його передав, розпилив газ з балончика в очі чоловіку. 30-річний підозрюваний відібрав у потерпілого телефон, гроші, документи та втік з місця події.

В результаті проведення оперативно-розшукових та слідчих дій працівники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського РУП № ГУНП в Харківській області було встановлено та затримано особу, яка скоїла вказаний злочин. У зловмисника виявлено та вилучено речі, що належать потерпілому.

За вказаним фактом чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Наразі 30-річного порушника затримано у порядку статті 208 КПК України.

Агентство Телевидения Новости