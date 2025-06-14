Продавав наркотики та зберігав у хаті гранати: у Харкові затримано злочинця

У Харкові поліцейські викрили чоловіка, який збував канабіс та зберігав бойові гранати.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За попередніми оцінками, вартість вилученого наркотичного засобу за цінами «чорного ринку» становить близько 300 тисяч гривень.

Співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області спільно зі слідчим відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова та за силової підтримки ППОП ГУНП провели спеціальну операцію в рамках кримінального провадження.

У ході проведення двох санкціонованих обшуків правоохоронці викрили 52-річного харків’янина, який здійснював незаконний збут наркотичного засобу «канабіс» на території Холодногірського району та інших районів міста Харкова.

У результаті обшуків у домоволодінні фігуранта було виявлено та вилучено чотири пластикові бокси з висушеним канабісом, загальною вагою близько 1 кг (приблизно 1000 доз) та дві ручні гранати із запалами.Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання з метою збуту або збут наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Холодногірський районний суд Харкова обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави.

Агентство Телевидения Новости