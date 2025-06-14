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У Харкові затримали продавця наркотиків: збував метадон

У Харкові затримали продавця наркотиків: збував метадон

Слідчі Харкова повідомили про підозру чоловіку у незаконному збуті метадону.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За їх словами, чоловік в підʼїзді власного будинку продав мешканцю міста 8 пігулок забороненої речовини, за що отримав 800 гривень. 

Викрили у злочині 42-річного жителя Шевченківського району оперативники Харківського районного управління поліції № 3. Пігулки було направлено на експертне дослідження, яке підтвердило, що всередині знаходиться наркотична речовина метадон.

Поліцейські з’ясували, що правопорушник незаконно придбав та зберігав наркозасоби з метою подальшого збуту для власного збагачення. 

Наразі збувачу заборонених речовин повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Повідомляється, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Агентство Телевидения Новости

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