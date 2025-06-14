У Харкові виявили водія з підробленими документами

Патрульні у Харкові виявили посвідчення водія з ознаками підробки.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.

13 червня вдень, на вулиці Беркоса водій авто ВАЗ порушив правила дорожнього руху, на що патрульні відреагували відповідно до чинного законодавства.

Як розказали у пресслужбі, чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости