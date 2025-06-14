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Ще понад тисячу тіл загиблих військових передала Україні росія

Ще понад тисячу тіл загиблих військових передала Україні росія

Сьогодні в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

«Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл», – йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників КШППВ, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Агентство Телевидения Новости

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