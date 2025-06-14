Відбувся черговий обмін полоненими: додому повернулися тяжкопоранені та важкохворі військові

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії «поранені та важкохворі» згідно домовленостей у Стамбулі.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

Зазначається, що переважна більшість звільнених сьогодні Оборонців – перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

«Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках», – розказали у Координаційному штабі.

За їх словами, звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Це вже четвертий обмін за тиждень.

Агентство Телевидения Новости