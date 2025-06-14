Під час застілля вбив ножем знайомого та поранив співмешканку: на Харківщині затримали злодія

Слідчі Вовчанщини повідомили чоловіку про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що під час застілля 28-річний мешканець Старосалтівської громади в ході конфлікту через ревнощі вдарив ножем знайомого та співмешканку.

Від отриманих травм постраждалий чоловік помер на місці. Жінку доставили до лікарні.

Нападнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Агентство Телевидения Новости