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Під час застілля вбив ножем знайомого та поранив співмешканку: на Харківщині затримали злодія

Під час застілля вбив ножем знайомого та поранив співмешканку: на Харківщині затримали злодія

Слідчі Вовчанщини повідомили чоловіку про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що під час застілля 28-річний мешканець Старосалтівської громади в ході конфлікту через ревнощі вдарив ножем знайомого та співмешканку.

Від отриманих травм постраждалий чоловік помер на місці. Жінку доставили до лікарні. 

Нападнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Агентство Телевидения Новости

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