Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:33
Просмотров: 67

Харківські волонтери передали бійцям «Інтернаціонального легіону» партію безпілотників

Харківські волонтери передали бійцям «Інтернаціонального легіону» партію безпілотників

Волонтери благодійного фонду «Слобожанська варта» передали бійцям взводу безпілотних авіаційних комплексів «Інтернаціонального легіону» десять FPV-дронів для виконання завдань на одному з напрямків Харківщини.

Про це повідомили у БФ «Слобожанська варта».

Передані дрони вже перебувають на передовій та допомагають українським захисникам у стримуванні загарбників.

«З підрозділом співпрацюємо з моменту його заснування. Це вже не перша партія допомоги військовим. Раніше на фронт передавали медикаменти та продукти», – зазначили у благодійному фонді.

Довідка. Інтернаціональний легіон оборони України – військова частина ЗСУ, у якій служать військові добровольці – громадяни інших країн. Підрозділ було створено за ініціативою президента Володимира Зеленського 27 лютого 2022 у складі Територіальної оборони Збройних сил України для захисту країни від російського вторгнення в Україну 2022 року через численні зголошення іноземних громадян – як з українським корінням, так і без – стати на захист України. Протягом короткого часу діяв як Інтернаціональний легіон територіальної оборони України, але майже одразу був переданий у підпорядкування Сухопутних військ Збройних Сил України. Сьогодні діє у формі чотирьох Інтернаціональних легіонів оборони України, що підпорядковуються Командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 