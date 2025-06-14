Харківські волонтери передали бійцям «Інтернаціонального легіону» партію безпілотників

Волонтери благодійного фонду «Слобожанська варта» передали бійцям взводу безпілотних авіаційних комплексів «Інтернаціонального легіону» десять FPV-дронів для виконання завдань на одному з напрямків Харківщини.

Про це повідомили у БФ «Слобожанська варта».

Передані дрони вже перебувають на передовій та допомагають українським захисникам у стримуванні загарбників.

«З підрозділом співпрацюємо з моменту його заснування. Це вже не перша партія допомоги військовим. Раніше на фронт передавали медикаменти та продукти», – зазначили у благодійному фонді.

Довідка. Інтернаціональний легіон оборони України – військова частина ЗСУ, у якій служать військові добровольці – громадяни інших країн. Підрозділ було створено за ініціативою президента Володимира Зеленського 27 лютого 2022 у складі Територіальної оборони Збройних сил України для захисту країни від російського вторгнення в Україну 2022 року через численні зголошення іноземних громадян – як з українським корінням, так і без – стати на захист України. Протягом короткого часу діяв як Інтернаціональний легіон територіальної оборони України, але майже одразу був переданий у підпорядкування Сухопутних військ Збройних Сил України. Сьогодні діє у формі чотирьох Інтернаціональних легіонів оборони України, що підпорядковуються Командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України.

Агентство Телевидения Новости