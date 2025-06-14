30 рятувальників продовжують роботи на пошкоджених об’єктах у трьох районах Харкова (фото)
14 червня харківські рятувальники разом із колегами з інших регіонів продовжили роботи на трьох зруйнованих об’єктах у Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
«Серед пошкоджених — навчальні заклади та житловий 9-поверховий будинок, що зазнали прицільних атак з боку ворога. Через прямі влучання ракет та дронів конструкції будівель серйозно постраждали й несуть загрозу для мешканців», – зазначають у ДСНС.
За їх словами, за допомогою інженерної та спецтехніки рятувальники та верхолази демонтують аварійні конструкції, розчищають завали та прибирають уламки.
До робіт залучено 30 надзвичайників та десять одиниць техніки.