30 рятувальників продовжують роботи на пошкоджених об’єктах у трьох районах Харкова (фото)

14 червня харківські рятувальники разом із колегами з інших регіонів продовжили роботи на трьох зруйнованих об’єктах у Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

«Серед пошкоджених — навчальні заклади та житловий 9-поверховий будинок, що зазнали прицільних атак з боку ворога. Через прямі влучання ракет та дронів конструкції будівель серйозно постраждали й несуть загрозу для мешканців», – зазначають у ДСНС.

За їх словами, за допомогою інженерної та спецтехніки рятувальники та верхолази демонтують аварійні конструкції, розчищають завали та прибирають уламки.

До робіт залучено 30 надзвичайників та десять одиниць техніки.

Агентство Телевидения Новости