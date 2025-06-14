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14.06.2025 23:48
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У Харкові підлітки фотографувалися з нацистською символікою: поліція розпочала розслідування

У Харкові підлітки фотографувалися з нацистською символікою: поліція розпочала розслідування

Поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження через відео, на якому підлітки позують із нацистським прапором. Правоохоронці вже встановили та опитали 15- і 17-річного учасників фотосесії.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Як повідомили в поліції, 13 червня у ході моніторингу соцмереж було виявлено відеозапис, на якому молоді люди фотографуються з прапором зі свастикою.

Слідчі Харківського районного управління поліції №1 одразу розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. 

За результатами проведення оперативних заходів правоохоронці встановили особи порушників та розшукали їх. Це – мешканці міста 15 та 17 років. Їх із батьками було запрошено до районного управління поліції для з’ясування усіх обставин події. 

Тривають першочергові слідчі дії. 

Агентство Телевидения Новости

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