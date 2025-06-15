Окупанти запустили по Україні 183 БпЛА та 11 ракет

У ніч на 15 червня, починаючи з 20:00 14 червня, рф атакувала Україну 194 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару стала Полтавщина, а саме Кременчук.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Для атаки на Україну окупанти застосували:

183 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Астраханської області;1 балістичну ракету «Іскандер-М/KN-23» із Курської області;4 крилаті ракети «Іскандер-К» із Ростовської області;4 крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 – локаційно втрачені:

111 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів збито вогневими засобами, 48 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;2 аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал»;3 крилаті ракети «Іскандер-К»;3 крилаті ракети «Калібр».

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області та падіння уламків БпЛА у шести локаціях.

Агентство Телевидения Новости