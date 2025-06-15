За добу на Харківському напрямку знешкоджено 85 окупантів
Минулої доби на Харківському напрямку окупанти завдали авіаудару із застосуванням чотирьох некерованих авіаційних ракет, а також задіяли 131 дрон-камікадзе та здійснили 683 обстріли позицій захисників України.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Ворог тричі проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Липці і Красне Перше.
За добу ворог втратив 85 солдатів, з них 37 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 159 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
3 артсистеми;14 автомобілів;127 БпЛА;15 одиниць спецтехніки.
З 14 по 15 червня знищено:
136 укриттів для особового складу;місце зберігання боєприпасів.