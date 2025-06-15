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За добу на Харківському напрямку знешкоджено 85 окупантів

За добу на Харківському напрямку знешкоджено 85 окупантів

Минулої доби на Харківському напрямку окупанти завдали авіаудару із застосуванням чотирьох некерованих авіаційних ракет, а також задіяли 131 дрон-камікадзе та здійснили 683 обстріли позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Ворог тричі проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Липці і Красне Перше.

За добу ворог втратив 85 солдатів, з них 37 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 159 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

3 артсистеми;14 автомобілів;127 БпЛА;15 одиниць спецтехніки.

З 14 по 15 червня знищено:

136 укриттів для особового складу;місце зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости

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