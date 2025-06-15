Із росії повернули ще 1200 тіл загиблих українців

Сьогодні, 15 червня, відбулося продовження репатріаційних заходів згідно з досягнутими домовленостями у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Особовий склад Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Агентство Телевидения Новости