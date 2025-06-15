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Чоловік не виїжджав з-під обстрілів із Куп’янська, поки не евакуювали його собак

Чоловік не виїжджав з-під обстрілів із Куп’янська, поки не евакуювали його собак

75-річний житель міста Куп’янськ Харківської області залишався в обстрілюваному населеному пункті навіть після втрати свого будинку – чекав на евакуацію п’ятьох своїх собак. Завдяки зооволонтерам усіх тварин вдалося вивезти.

Про це повідомили в організації «Порятунок тварин Харків».

Житель Куп’янська розповів, що в момент удару йому пощастило бути поза домом – житло повністю вигоріло. Майже всі собаки розбіглися, врятувався навіть пес Бонька, який був у вольєрі.

Чоловік доглядав за кількома собаками: деякі були його, інші – сусідські або просто приходили поїсти.

«Я радий, що їх вдалося врятувати», – зазначив він.

Після евакуації всіх п’ятьох собак чоловік виїхав до Харкова. Джека та Асю вже забрали волонтери з Дніпра на прилаштування, а Боня, Філя та Леон перебувають у притулку ARK – їм шукають нових господарів.

Агентство Телевидения Новости

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