У Харкові з-під руїн через три дні після обстрілу врятували обгоріле кошеня

У Слобідському районі Харкова працівники департаменту надзвичайних ситуацій врятували кошеня, яке три доби провело під завалами зруйнованого магазину. Тварину з опіками та зневодненням доправили до ветклініки.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Повідомлення про живе кошеня під уламками зруйнованої будівлі надійшло до Ситуаційного центру міста 15 червня о 13:00. На місце виїхали фахівці відділу оперативного реагування департаменту надзвичайних ситуацій.

Використовуючи спеціальне обладнання, рятувальники демонтували стелажі та розібрали завали, після чого дістали налякану тварину. Кошеня доставили до клініки ГО «Порятунок тварин. Харків».

Медики діагностували у тварини опіки вух і вусів, а також зневоднення. Після лікування кішку планують повернути власникам зруйнованого магазину.

Нагадаємо, що 12 червня російська армія завдала масованого удару по Харкову, внаслідок чого було знищено низку об’єктів, зокрема магазин, де спалахнула велика пожежа.

Агентство Телевидения Новости