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На Харківщині ЗСУ відбили шість атак окупантів, триває бій поблизу Стариці

На Харківщині ЗСУ відбили шість атак окупантів, триває бій поблизу Стариці

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 червня. Триває 1208 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На цей час відбулося 86 бойових зіткнень. 

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів:

Велика Писарівка, Тур’я, Високе, Проходи, Біла Береза, Соснівка, Бруски, Покровка Сумської області;Мхи, Хрінівка Чернігівської області;Тимофіївка Харківської області. 

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Петрушівка Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області. Ворог завдав ракетного удару по Кременчуку. 

Одну атаку ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районі Вовчанська, наразі ще одне боєзіткнення триває поблизу населеного пункту Стариця. 

На Куп’янському напрямку українці відбили п’ять штурмів у бік Петропавлівки, Голубівки та Нової Кругляківки. 

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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