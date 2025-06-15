П’ятеро українців загинули в результаті іранської ракетної атаки на Ізраїль
14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану в ізраїльському місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України. Серед жертв – троє неповнолітніх дітей.
Про це пише Укрінформ.
Про загибель українців внаслідок ракетних ударів по Ізраїлю повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
«За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в м. Бат-Ям загинули п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей», – йдеться в повідомленні.