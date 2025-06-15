Росіяни вдарили по Куп’янську з РСЗВ та БпЛА: троє постраждалих
Вдень 15 червня військові рф завдали ударів з РСЗВ та БпЛА по місту Куп’янськ Харківської області. Є постраждалі.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок. 70-річну місцеву жительку доставили до лікарні з вибуховими пораненнями. Ще у двох жінок 27 та 62 років – гостра реакція на стрес.
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи Куп’янського районного відділу поліції, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів та зібрали речові докази.
За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.