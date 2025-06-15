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Росіяни вдарили по Куп’янську з РСЗВ та БпЛА: троє постраждалих

Росіяни вдарили по Куп’янську з РСЗВ та БпЛА: троє постраждалих

Вдень 15 червня військові рф завдали ударів з РСЗВ та БпЛА по місту Куп’янськ Харківської області. Є постраждалі.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок. 70-річну місцеву жительку доставили до лікарні з вибуховими пораненнями. Ще у двох жінок 27 та 62 років – гостра реакція на стрес.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи Куп’янського районного відділу поліції, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів та зібрали речові докази.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. 

Агентство Телевидения Новости

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