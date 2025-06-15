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Пошкоджено понад 10 будинків, постраждали три жінки: наслідки обстрілу Куп’янська

Пошкоджено понад 10 будинків, постраждали три жінки: наслідки обстрілу Куп’янська

15 червня близько 11:30 збройні сили рф завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ: пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 15:00 по Куп’янську вдарив російський FPV-дрон. Дві жінки віком 62 та 27 років дістали гостру реакцію на стрес. В одної з постраждалих також діагностували тупу травму живота.

О 15:15 російські військовослужбовці знову обстріляли місто. Попередньо, з РСЗВ «Град». Пошкоджено будинок, 70-річна жінка дістала вибухове поранення.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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