Де саме цієї доби атакували окупанти на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 8:00 15.08.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, за вчора зафіксовано 149 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Білої Гори.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 940 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, літак, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 140 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

