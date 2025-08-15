Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:07
Просмотров: 36

Випробування 5G у складних умовах: майданчиками для тестувань стануть Харків та Бородянка

Цієї осені до тестування 5G в Україні приєднаються Харків та Бородянка. Уряд оновив постанову, аби перевірити роботу технології у містах, що зазнали значних руйнувань через обстріли.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«До тестування технології окрім Львова приєднаються ще два міста: Харків та Бородянка. Старт – вже цієї осені – написав Федоров.

За словами міністра, через те, що Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань, там є можливість випробувати технологію у найскладніших обставинах.

Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян.

«Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, а робота мереж стане ще ефективнішою», – зазначив Федоров.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 