Випробування 5G у складних умовах: майданчиками для тестувань стануть Харків та Бородянка

Цієї осені до тестування 5G в Україні приєднаються Харків та Бородянка. Уряд оновив постанову, аби перевірити роботу технології у містах, що зазнали значних руйнувань через обстріли.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«До тестування технології окрім Львова приєднаються ще два міста: Харків та Бородянка. Старт – вже цієї осені – написав Федоров.

За словами міністра, через те, що Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань, там є можливість випробувати технологію у найскладніших обставинах.

Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян.

«Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, а робота мереж стане ще ефективнішою», – зазначив Федоров.

Агентство Телевидения Новости