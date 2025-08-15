На Харківщині загинув командир взводу радіолокаційної розвідки

Під час бойових дій загинув лейтенант Данило Мовчан, командир взводу радіолокаційної розвідки. 21-річний військовий був жителем села Мартове Харківської області.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

Данило Мовчан народився 19 січня 2004 року в селі Мартове Харківської області. Навчався у Мартівському ліцеї, а старші класи закінчував у Печенізькому ліцеї імені Григорія Семирадського. Після школи вступив до одного з військових вишів України та обрав професію військового.

Під час служби обіймав посаду командира взводу радіолокаційної розвідки батареї радіолокаційної розвідки дивізіону артилерійської розвідки однієї з військових частин. 9 серпня 2025 року загинув під час виконання службових обов’язків.

