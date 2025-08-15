Харківські патрульні розшукали трьох порушників ПДР після публікацій в соцмережі

У Харкові поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності трьох водіїв за порушення правил дорожнього руху. Порушення зафіксували під час моніторингу відео з мережі.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Днями інспектори розшукали та притягнули до відповідальності водіїв автомобілів Mitsubishi та Mercedes, які здійснили проїзд регульованого перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. В обох випадках кермувальників притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Також поліцейські розшукали водія автомобіля Volkswagen, який не надав дорогу пішоходу, який рухався по нерегульованому пішохідному переходу. На громадянина склали адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення проїзду пішохідних переходів) КУпАП.

