Сили ППО цієї ночі знешкодили 63 БпЛА

Цієї ночі над Україною було знищено 63 БпЛА.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 15 серпня (із 19:30 14 серпня) противник атакував 2 балістичними ракетами Іскандер-М із Воронезької та Брянської обл., 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами – Харківщину та Чернігівщину.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях, зазначають військові.

Агентство Телевидения Новости