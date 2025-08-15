Сили ППО цієї ночі знешкодили 63 БпЛА
Цієї ночі над Україною було знищено 63 БпЛА.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
«У ніч на 15 серпня (із 19:30 14 серпня) противник атакував 2 балістичними ракетами Іскандер-М із Воронезької та Брянської обл., 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф», – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами – Харківщину та Чернігівщину.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях, зазначають військові.