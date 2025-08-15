Четверо загиблих та двоє постраждалих від обстрілів на Харківщині за добу
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілів 4 людини загинули, 2 – постраждали.
У селі Козача Лопань Дергачівської громади загинув 64-річний чоловік; у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади загинули 69-річні чоловік і жінка, постраждала 76-річна жінка; у селі Нова Козача Дергачівської громади загинув 38-річний чоловік, постраждав 38-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 КАБ;▪️1 БпЛА типу «Молнія»;▪️2 fpv-дрони;▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Козача Лопань, с. Нова Козача);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Куп’янськ), автомобіль (с. Нечволодівка);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено гараж, 2 автомобілі, трактор, овочесховище (селищі Борова).
Упродовж минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.
▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.