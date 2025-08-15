У Харкові подовжать роботу міського пасажирського транспорту

У зв’язку зі скороченням часу комендантської години в Харкові, роботу міського пасажирського транспорту буде подовжено для зручності харків’ян.

Про це повідомляє міськрада.

«Зараз фахівці складають нові графіки, враховуючи всі технічні моменти. Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху і потягів у метро, і наземного транспорту, який підвозить пасажирів до станцій», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Оновлена інформація найближчим часом буде оприлюднена на всіх офіційних ресурсах Харківської міської ради.

Агентство Телевидения Новости