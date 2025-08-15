Другое
Сегодня 12:02
Просмотров: 99

Перше «золото» України у паверліфтингу на Всесвітніх іграх-2025

Анатолій Новописьменний став чемпіоном Ігор у важкій ваговій категорії класичного паверліфтингу з результатом 119.41 бала за Формулою IPF.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

28-річний спортсмен з Полтавщини у присіданні показав результат 362.5 кг, у жимі лежачи — 230 кг, у становій тязі зафіксував штангу вагою 345 кг.

Срібло і бронза — у представників Швеції: Густава Гедлунда (116.57 бала) та Еміля Норлінга (113.93 бала) відповідно.

Агентство Телевидения Новости

Архив новостей

