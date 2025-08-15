Тривалість комендантської години на Харківщині зменшено
Рішення щодо зміни тривалості комендантської години в регіоні ухвалили в ході засідання Ради оборони Харківської області.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Зменшуємо тривалість комендантської години на Харківщині. Тепер вона триватиме з 00.00 до 5.00», – зазначив Синєгубов.
Зміни запроваджуються з 00.00 17 серпня (ніч із суботи на неділю).
«Таке рішення погодили у відповідь на звернення наших представників бізнесу. Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок», – пояснив голова ХОВА.
Зазначається, що новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.