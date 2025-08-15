Тривалість комендантської години на Харківщині зменшено

Рішення щодо зміни тривалості комендантської години в регіоні ухвалили в ході засідання Ради оборони Харківської області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Зменшуємо тривалість комендантської години на Харківщині. Тепер вона триватиме з 00.00 до 5.00», – зазначив Синєгубов.

Зміни запроваджуються з 00.00 17 серпня (ніч із суботи на неділю).

«Таке рішення погодили у відповідь на звернення наших представників бізнесу. Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок», – пояснив голова ХОВА.

Зазначається, що новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.

Агентство Телевидения Новости