Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:56
Просмотров: 120

Тривалість комендантської години на Харківщині зменшено

Тривалість комендантської години на Харківщині зменшено

Рішення щодо зміни тривалості комендантської години в регіоні ухвалили в ході засідання Ради оборони Харківської області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Зменшуємо тривалість комендантської години на Харківщині. Тепер вона триватиме з 00.00 до 5.00», – зазначив Синєгубов.

Зміни запроваджуються з 00.00 17 серпня (ніч із суботи на неділю).

«Таке рішення погодили у відповідь на звернення наших представників бізнесу. Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок», – пояснив голова ХОВА.

Зазначається, що новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 