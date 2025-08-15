На Харківщині викрили чоловіка, який поширював російську пропаганду

У місті Балаклія Харківської області викрили чоловіка, який у забороненій соцмережі систематично поширював пропаганду та виправдовував агресію рф проти України. Чоловік схвалював дії російських спецслужб, заперечував право України на незалежність і підтримував воєнні злочини окупантів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, житель Балаклії активно підтримував ідеологію «руського миру». У забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» він систематично поширював матеріали, що виправдовували агресивні дії рф та пропагували їх.

У репостах, які робив фігурант, містилися заклики до ліквідації України як незалежної держави. Крім того, у цих матеріалах переселення біженців з України до росії подавалося як нібито свідчення дружнього ставлення сусідньої країни.

Також чоловік вихваляв діяльність фсб та мвс рф, приписуючи їм «очищення» росії та називаючи їх «санітарами суспільства».

Він також поширював пропагандистські меседжі про «велич російського народу» та схвалював воєнні злочини агресора.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянину за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

