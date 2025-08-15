У прикордонному селі на Харківщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

У Харківській області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Таке рішення прийняла Рада оборони регіону через поточну безпекову ситуацію.

Наразі у селі залишаються дві родини, у яких п’ятеро дітей віком від 5 до 12 років.

«Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце», – зазначили в Харківській ОВА.

