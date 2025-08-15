На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили штурми біля Вовчанська та Кам’янки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 серпня. Триває 1269 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Станом на зараз на фронті зафіксовано 65 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Вовчанська та Кам’янки. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Загалом з початку доби на даному напрямку відбулося два бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Григорівка. Одне бойове зіткнення триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости