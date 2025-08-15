У селищі Золочів запрацювала телемедицина: перші пацієнти вже отримали консультації

У прикордонному Золочеві на Харківщині перші пацієнти скористалися послугами телемедицини. Місцеві жителі вперше змогли отримати допомогу вузьких спеціалістів, не виїжджаючи з громади.

Про це повідомили у Золочівській селищній раді.

Через близькість до кордону та воєнний стан лікарня не може бути повністю укомплектована вузькопрофільними спеціалістами. У червні було підписано договір про співпрацю між Інститутом неврології, психіатрії та наркології імені П.В. Волошина та КНП «Золочівська лікарня». Для дистанційних консультацій заклад отримав необхідне обладнання від Харківської обласної військової адміністрації.

Перший прийом провів завідувач відділення функціональної нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент Микола Посохов. Пацієнти отримали консультації за місцем проживання, а за потреби – направлення на подальше обстеження чи лікування. Договір передбачає надання допомоги у сферах неврології, нейрохірургії та психіатрії, записатися може кожен охочий.

У жовтні планують підписати тристоронню угоду з бельгійською стороною, з якою вже обговорювали створення реабілітаційного центру на території громади. Там впроваджуватимуть європейські практики, а допомогу зможуть отримати й демобілізовані військові.

Агентство Телевидения Новости