Серед звільнених під час обміну 84 українців – один харків’янин

14 серпня відбувся 67-й обмін полоненими. До України повернулися 33 військових та 51 цивільний українець. Серед звільнених із російського полону – один житель Харкова.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Особливість обміну, який пройшов напередодні, в тому, що вдалося визволити цивільних українців та військових, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років.

Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити десятьох офіцерів.

Агентство Телевидения Новости