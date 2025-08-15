У Харківській області окупанти завдали ударів по будинках та підприємству

Сьогодні, 15 серпня близько 11:10, збройні сили рф завдали авіаційного удару по селищу Прудянка Харківського району. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні вночі російський безпілотник вдарив по селу Лютівка Богодухівського району. Пошкоджено будівлю підприємства та будинок.

Внаслідок цих атак загиблих і постраждалих немає.

За процесуального керівництва Дергачівської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости