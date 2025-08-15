Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Польщі, подолавши 2 метри

У польській Сілезії 15 серпня відбувся етап Діамантової ліги, де українська спортсменка Ярослава Магучіх перемогла, встановивши рекорд змагань із результатом 2,00 м.

Про це повідомляє Sport.ua.

Стрибки у висоту серед жінок на етапі в Польщі входили до числа недіамантових.

Україну представляли дві спортсменки: Ярослава Магучіх і Катерина Табашник.

Ярослава Магучіх успішно подолала 1,91 м, 1,94 м і 1,97 м, а потім із другої спроби взяла висоту 2,00 метри – це рекорд змагань.

Нікола Оліслагерс з Австралії стала другою (1,97 м), а Імке Оннен з Німеччини – третьою (1,91 м).

Катерина Табашник з України посіла 6-те місце (1,88 м).

Агентство Телевидения Новости