Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:39
Просмотров: 46

Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Польщі, подолавши 2 метри

Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Польщі, подолавши 2 метри

У польській Сілезії 15 серпня відбувся етап Діамантової ліги, де українська спортсменка Ярослава Магучіх перемогла, встановивши рекорд змагань із результатом 2,00 м.

Про це повідомляє Sport.ua.

Стрибки у висоту серед жінок на етапі в Польщі входили до числа недіамантових.

Україну представляли дві спортсменки: Ярослава Магучіх і Катерина Табашник.

Ярослава Магучіх успішно подолала 1,91 м, 1,94 м і 1,97 м, а потім із другої спроби взяла висоту 2,00 метри – це рекорд змагань.

Нікола Оліслагерс з Австралії стала другою (1,97 м), а Імке Оннен з Німеччини – третьою (1,91 м).

Катерина Табашник з України посіла 6-те місце (1,88 м).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 