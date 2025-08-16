На Харківщині затримали чоловіка з підробленим водійським посвідченням, яке він придбав через інтернет

Поліцейські Харківщини викрили 52-річного водія, який пред’явив підроблене посвідчення під час перевірки документів. Чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує штраф або обмеження волі до двох років.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Під час несення служби поліцейські ВП № 3 Харківського РУП № 3 при перевірці документів виявили 52-річного водія, який на вимогу правоохоронців показав посвідчення водія. Бланк предʼявленого документу не перебував в офіційному обігу на території України та мав ознаки підробки. Порушник пояснив, що придбав фальшиве водійське посвідчення в мережі інтернет.

Дізнавачі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

«Використання завідомо підробленого документа карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк», – нагадують правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости