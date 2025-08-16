У Харкові пропонують встановити пам’ятник Миколі Міхновському

У Харкові ініціюють встановлення пам’ятника українському політичному та громадському діячу Миколі Міхновському. Історичний клуб «Холодний Яр» передає місту погруддя роботи скульптора Дмитра Бур’яна з Черкас.

Про це повідомили в ГО «Деколонізація.Україна».

Активісти звернулися до мера Харкова Ігоря Терехова з проханням виділити місце для встановлення пам’ятника.

Микола Міхновський навчався в Харківському університеті, де здобув правничу освіту, зробив перші публічні виступи та у 1900 році виголосив промову «Самостійна Україна», вперше чітко проголосивши ідею відродження незалежної держави.

У Харкові нині є лише одна меморіальна дошка на честь Миколи Міхновського, тож активісти вважають, що встановлення пам’ятника стане вшануванням одного з перших борців за незалежність України та нагадуванням про важливу роль Харкова у формуванні державницької думки.

