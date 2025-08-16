Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:46
Просмотров: 39

У Харкові пропонують встановити пам’ятник Миколі Міхновському

У Харкові пропонують встановити пам’ятник Миколі Міхновському

У Харкові ініціюють встановлення пам’ятника українському політичному та громадському діячу Миколі Міхновському. Історичний клуб «Холодний Яр» передає місту погруддя роботи скульптора Дмитра Бур’яна з Черкас.

Про це повідомили в ГО «Деколонізація.Україна».

Активісти звернулися до мера Харкова Ігоря Терехова з проханням виділити місце для встановлення пам’ятника.

Микола Міхновський навчався в Харківському університеті, де здобув правничу освіту, зробив перші публічні виступи та у 1900 році виголосив промову «Самостійна Україна», вперше чітко проголосивши ідею відродження незалежної держави.

У Харкові нині є лише одна меморіальна дошка на честь Миколи Міхновського, тож активісти вважають, що встановлення пам’ятника стане вшануванням одного з перших борців за незалежність України та нагадуванням про важливу роль Харкова у формуванні державницької думки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 