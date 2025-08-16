На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили шість атак, три бої тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 10 серпня. Триває 1270 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. З початку цієї доби відбулося 68 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Шість з дев’яти атак відбили українські воїни, бої продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, два боєзіткнення тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости