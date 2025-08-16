Громадянин Польщі випадково потрапив у небезпечний район Харківщини: мандрівника евакуювали ЗСУ

Бійці 57-ї мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка врятували громадянина Польщі, який випадково опинився в зоні бойових дій біля Вовчанська.

Про інцидент повідомляє Армія TV.

За словами командира взводу ARES з позивним «Енжи», під час ротації військові помітили чоловіка, який вибіг на дорогу та намагався зупинити авто. Ним виявився поляк на ім’я Мацей. Він планував відвідати кладовище, де похована його подруга, однак навігатор проклав маршрут через небезпечну зону.

«Чоловік проїхав там, де ми навіть зараз не їздимо, тому що там вже піхотні бої майже йдуть. Коли він заїхав і пробив колесо, він показував мені на фотках FPV-дрони ворожі на оптоволокні, які він просто фоткав. Йому просто пощастило, що ці дрони стояли до нього задом. Я не знаю, як він там вижив. У нас не один хлопець так не йшов», – розповів військовий.

Поляк зізнався, що сприйняв розбиті автомобілі на маршруті як залишки ще з 2022 року. Коли його авто зламалося, він залишив його в кущах і пройшов пішки близько 15 кілометрів лісом.

«Коли я вийшов з машини й побачив дрони, і чув російську мову там у будинку. Я тоді подумав, що це буде проблемою. Я тікав швидко. Тепер я сміюся, але коли я вийшов з машини, це для мене не було смішно», – сказав чоловік.

Бійці евакуювали поляка у безпечне місце, а згодом повернулися, щоб забрати його пошкоджене авто.





