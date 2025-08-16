У Харкові чоловік на замовлення підпалив двері квартири у багатоповерхівці

Поліція викрила 23-річного жителя Харкова, який підпалив двері квартири в багатоповерхівці Основ’янського району. Як з’ясувалося, він погодився на злочин після пропозиції заробітку через месенджер.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про загоряння вхідних дверей в одній з квартир багатоповерхівки.

У ході слідчих дій з’ясувалось, що до вчинення злочину причетний 23-річний мешканець міста. Порушник в Інтернеті знайшов оголошення про «легкий» заробіток. Через месенджер невідомий запропонував його за грошову винагороду пошкодити чуже майно. Зловмисник погодився та отримав інструкції щодо способу здійснення злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Слідчим під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости