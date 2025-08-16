Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:14
Просмотров: 84

У неділю у Харкові на проспекті Льва Ландау зупинять рух частини тролейбусів

У неділю у Харкові на проспекті Льва Ландау зупинять рух частини тролейбусів

Рух тролейбусів без великого запасу автономного ходу на проспекті Льва Ландау, на ділянці від Героїв Харкова до Байрона, буде припинений з 7:30 до 11:30 17 серпня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням АТ «Харківобленерго» робіт на лінії електропередач.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№19: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;№35: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

Також у цей час працюватиме тимчасовий тролейбус: розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом» – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 