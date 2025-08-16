Сегодня 19:17
Просмотров: 89
Харків’янка виборола «срібло» на Всесвітніх іграх-2025 з паверліфтингу
Харківська спортсменка Тетяна Біла здобула срібну медаль на Всесвітніх іграх-2025 з паверліфтингу.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
У категорії легкої ваги Тетяна Біла показала результат 107,77 бала за Формулою IPF, виконавши присідання вагою 207,5 кг, жим лежачи – 130 кг та станову тягу – 175 кг.
Бронзову нагороду у цій категорії виборола ще одна українка — Анастасія Дерев’янко.
Завдяки цим досягненням Україна зберегла третє місце у загальному медальному заліку.